Chi gioca, chi no: Morata, McTominay, Douglas Luiz, Zielinski, Dovbyk, Nico Paz

Redazione Calciomercato

I casi più intricati e controversi. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Il turno di campionato si apre sabato con Como-Bologna alle ore 15 e si chiude lunedì sera con Lazio-Verona.– Thiago Motta pare intenzionato a lanciare dal 1’ Douglas Luiz, mentre si prospetta un’iniziale panchina per Khephren Thuram, appena rientrato dall’infortunio e comunque disponibile. Anche Koopmeiners è pronto a giocare dall’inizio. Luiz-Koop-Locatelli potrebbe essere il centrocampo titolare dei bianconeri a Empoli.

– Recuperato al 100% e convocabile. Da vedere se Fonseca lo risparmierà per la gara di Champions League contro il Liverpool o se lo lancerà dal 1’. Fino a giovedì è stato provato Tammy Abraham con i titolari, quindi per lo spagnolo dovrebbe esserci spazio nella ripresa contro il Venezia.– Inzaghi ha grande liberà di scelta, ma pare intenzionato a schierare l’Inter migliore anche a Monza. Titolare dunque Calhanoglu e in panchina Zielinski, che è stato provato anche da play in allenamento. Il polacco comunque dovrebbe trovare spazio e minuti nella ripresa. Si può schierare al fantacalcio.

– L’uomo di Conte è pronto al debutto a Cagliari. Resta da capire se dall’inizio o se a gara in corsa (visto che pare ancora favorito Anguissa), ma lo scozzese sarà sicuramente della partita. E un giocatore del genere, con quel senso del gol, va sempre schierato.– Artem Dovbyk sta decisamente meglio. Il problema muscolare all’adduttore che lo ha costretto a rinunciare alla nazionale ucraina è ormai risolto e ormai è vicino ad allenarsi in gruppo, candidandosi così al recupero completo. A Genova ci sarà e – se recuperato al 100% - dal 1’.

– Dovrebbe essere la grande novità di Fabregas nel match contro il Bologna. Si gioca una maglia con Belotti e Cutrone, proprio per assistere sulla trequarti la punta titolare scelta dal tecnico spagnolo. In ogni caso, qualora dovesse iniziare in panchina, si può pensare a un suo utilizzo nella ripresa.– Molto bene con la Nigeria, ormai riappacificato con Gasperini. Nel match contro la Fiorentina Ademola Lookman si gioca una maglia con De Ketelaere e Brescianini per supportare Retegui. Si prospetta il suo esordio in questa Serie A.– Isaksen e Dia sono in vantaggio per completare il reparto offensivo della Lazio con Zaccagni e Castellanos. Noslin e Tchaouna potrebbero dunque iniziare in panchina il Monday Night contro il Verona.