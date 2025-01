AFP via Getty Images

Chi sono i due giovani argentini sondati dall’Inter

Paolo D'Angelo

2 minuti fa



Dopo il tonfo in Supercoppa contro il Milan, l’Inter cerca di rialzare la testa e lavora anche sul fronte calciomercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza nerazzurra sta gettando le basi per il futuro e ha messo nel mirino due giovani calciatori argentini.



TOMAS PEREZ - Il primo è Tomas Perez, centrocampista classe 2005 di proprietà del Newell's Old Boys. Cresciuto nel settore giovanile del club argentino, il giovane centrale ha fatto il suo debutto in Primera Division nella scorsa stagione e ha collezionato 17 presenze, condite da un gol.



MATEO SILVETTI – L’altro giocatore che ha attirato l’interesse dei nerazzurri è Mateo Silvetti, ala destra sempre del Newell's Old Boys, che ha messo a segno 4 gol in 20 presenze nell'ultima stagione della Superliga argentina. Come Tomas Perez, anche Silvetti è già entrato nel giro della Nazionale argentina under20.