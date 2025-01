Intermania, Asllani perso: cosa deve fare Inzaghi senza Calhanoglu

Redazione Calciomercato

Déjà vu.. Dopo i gol dia San Siro in campionato a settembre e dia Leverkusen in Champions League a dicembre, stavolta èa punire i nerazzurri. Che in un colpo soloa Riyad, dove va in scena una gara rocambolesca.. Troppo lento, molle e passivo sia nell'azione che porta alla punizione del 2-1 (a prescindere dal presunto fallo di Morata, un po' come successe a Sanchez contro Giroud nel derby scudetto del 2022), sia in quella del 2-3.

Errare è umano, ad esempio Bastoni non è irreprensibile sul 2-2 di Pulisic, ma la sua è una macchia in una prestazione quasi da incorniciare. Invece Asllani dà l'impressione di non mettere in campo la determinazione necessaria e, almeno per il momento, di non avere ancora personalità da grande squadra. Quando si perde in uno sport di squadra non è mai bello, né corretto, accusare un singolo additandolo come unico colpevole. Da grande allenatore qual è, giustamente

Arrivato dall'Empoli nel mercato estivo del 2022 per 15,7 milioni di euro, alla sua terza stagione in maglia nerazzurraper permettergli di crescere e di provare a dimostrare il proprio valore, ma ora arriva il momento decisivo della stagione e i margini di errore si assottigliano sempre di più. Quindi,