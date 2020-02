Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato a Sky Sport al termine della partita contro il Brescia, che ha segnato il suo ritorno in campo a 5 mesi dall'infortunio: "La parte più brutta è finita, adesso arriva quella più difficile. Sono contento, sto rientrando piano piano. Ringrazio il Mister e i compagni perché mi serviva una scossa di energia e questo quarto d’ora era per questo. Adesso devo lavorare tanto, devo rimettermi in pari perché voglio aiutare i miei compagni in questi ultimi tre mesi che ci giochiamo tutto. I miei compagni stanno facendo bene e io vorrei solo riuscire a dare una mano, speriamo in queste settimane di continuare a fare dei miglioramenti e di riuscire a dare il mio contributo, proprio adesso che arriva il bello".



Sul momento della Juve: "Innanzitutto la trovo prima in classifica, con la semifinale all’andata di Coppa Italia con un buon risultato e con la Champions da giocare. Devo solo che ringraziare i mie compagni per questi lunghi cinque mesi e mezzo. Adesso è difficile, lo sapevamo e lo sappiamo. Spero di portare una ventata di entusiasmo, a chi magari ha giocato tanto, serve. Quando capitava a me, qualcuno fresco serviva, io proverò a dare questo. Ci aspetta un mese pieno prima della sosta.



Su Lazio e Inter: "Noi bisogna fare una corsa a cronometro, poi le altre squadre le vedremo alla fine. E’ troppo importante fare punti, a prescindere da chi è seconda o terza, siamo tutte lì. Sarà più bello per gli spettatori, ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi".



Su Sarri: "Sono sempre stato per il Mister, in campo e fuori quello conta poco, non ha certo bisogno di me, c’è bisogno di tutta la Juventus. La Juventus è unita dal Presidente fino all’ultimo dei dipendenti".