Giorgio Chiellini, capitano della Juventus e della Nazionale italiana, è intervenuto in conferenza stampa da Atene alla vigilia della sfida degli azzurri contro la Grecia: "Se la palla l'abbiamo noi non ce l'hanno gli altri. Cerchiamo un gioco propositivo, ma con grande equilibrio. Vogliamo avere il pallone, fare gioco, è fondamentale avere un equilibrio. Cerchiamo un aiuto da parte di tutti, in ambo le fasi, ma abbiamo due partite importanti. La gara sarà difficile, sia per la situazione ambientale che per quella tecnica. Dovremo fare una grande partita".



SUI DIFENSORI GRECI - "Hanno una coppia di centrali di fama internazionale. Li conosciamo tutti, hanno anche due giocatori che giocano nel Benfica oltre a Manolas-Papastathopoulos. .Hanno ottimi giocatori, c'è una nuova filosofia. Ci aspettiamo un ambiente caldo, dovremo tenere le antenne dritte".