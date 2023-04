L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi dellaZufferli (Var: Di Martino) 6"Si vede l'inesperienza perché ha sbagliato qualcosina, ma gli diamo una sufficienza d'incoraggiamento".Irrati (Var: Di Paolo) 6,5"Corretti sia il rigore per il fallo su Felipe Anderson che il doppio giallo ad Ampadu, per il resto non è successo nulla di particolare".Massa (Var: Di Bello) 4"Ci sono due errori clamorosi che sono passati sottotraccia: il primo è il pestone di Soumaoro su Rebic, un rigore netto non fischiato; l'errore è di Massa ma soprattutto di Di Bello al Var che non glielo segnala. Il secondo errore è il tocco di mano di Lucumì in area rossoblù: è vero che il pallone va sul braccio dopo un tocco del corpo, ma il braccio era troppo largo. Quindi mancano due rigori al Milan. Giusto invece non concedere il penalty per un leggero contatto Ferguson-Saelemaekers in area del Bologna".La Penna (Var: Nasca) 6,5"Non brilla per presenza fisica, ma dimostra grande affidabilità. Tiene bene la gara, giusto l'annullamento del gol del Napoli".Pairetto (Var: Valeri) 5"Molta incertezza sui falli e addirittura sbaglia anche l'assegnazione di due/tre calci d'angolo. Giusto non fischiare il rigore all'Inter per un contatto Dumfries-Pablo Marì in area biancorossa, ma la gestione generale è stata al di sotto delle aspettative. Distratto".Mariani (Var: Mazzoleni) 7"Non succede nulla di particolare".Aureliano (Var: Maresca) 6,5"Ottima gara, sbaglia poco".Rapuano (Var: Marini) 5"Fino al 93' avrebbe meritato un 6,5, ma è bocciato perché un arbitro che sta facendo una bella stagione non si può permettere di stoppare una ripartenza in tre contro uno per ammonire un giocatore. Mi riferisco al giallo dato a Chiesa per il fallo su Frattesi, fermando il gioco ha interrotto un'azione pericolosa del Sassuolo. Errore clamoroso per il livello dell'arbitro e della gara. Regolare l'intervento di Paredes su Matheus Henrique, giusto non fischiare il rigore".Giua (Var: Banti) 5,5"Il fallo di mano di Pereyra in area bianconera avrebbe dovuto vederlo lui, ma ha avuto bisogno del Var per assegnare il rigore alla Roma. Ho qualche dubbio sul penalty concesso all'Udinese per un tocco di mano di Mancini.Guida (Var: Fabbri)