Prosegue anche nella stagione 2018-2019 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.: “Tre episodi che fanno e faranno discutere in Juventus-Sampdoria. Al 31’. Il braccio è largo e occupa volume,. Al 17’ della ripresa, invece, sbagliano sia Valeri che Mariani:Al 93’, corretta la chiamata del Var: Saponara è in posizione posizione di fuorigioco di rientro sul tocco di Defrel, sebbene la palla venga deviata da Alex Sandro.: “Nel primo tempo, corner di Birsa e gol di testa di Pellissier, ma interviene il Var”.: “Cross di Chiesa, il pallone sbatte prima sul piede di Miguel Veloso e poi sul braccio molto largo dello stesso portoghese. Interviene il Var Giacomelli”.: vedi sopra.: “C’è un errore grave dell’arbitro Pasqua e del Var Piccinini sulla prima rete di Ilicic”.: “Disastro dell’arbitro Mariani a Udine. Al 5’ della ripresa contatto tra Ceppitelli e Pussetto lanciato a rete, il pallone finisce a Lasagna che segna. Mariani punisce il fallo del giocatore del Cagliari con punizione dal limite ed espulsione, ma sbaglia. Al 34’, duro intervento di Mandragora su Cerri, per l’arbitro è da giallo, ma interviene il Var”.: “Giusto annullare la rete: c’è fuorigioco di Radovanovic, che ostacola Sportiello e gli impedisce di provare a prendere il colpo di testa di Pellissier”.: vedi sopra.: “Corretta la chiamata di Pairetto al 34’: il fallo di Mandragora è da rosso diretto”.: “Massa dopo aver rivisto l’episodio al monitor conferma la propria decisione e non concede il penalty alla squadra viola. Decisione errata: il braccio è largo e occupa volume, manca un rigore alla Fiorentina”.: vedi sopra.: “Pasalic è in posizione di fuorigioco quando Ilicic segna. Il centrocampista dell’Atalanta è sulla stessa direttrice: errore molto molto grave in questo frangente. Il gol di Ilicic era da annullare”.: “Il fallo di Ceppitelli sembra non esserci nemmeno. Errore madornale di Pasqua che doveva convalidare il gol di Lasagna e ammonire al massimo Ceppitelli in un secondo momento. Cancella una rete ed espelle ingiustamente un giocatore”.della diciannovesima giornata (SENZA L’AUSILIO DEL VAR):: Rocchi 6 (Var Banti). “Corretta l’espulsione di Capuano per doppia ammonizione”.: La Penna 6 (Var Guida). “Giusto annullare il primo gol di Keita: è in evidente posizione di fuorigioco”.: Massa 5,5 (Var Giacomelli).: Valeri 5,5 (Var Maresca). “La partita la arbitra bene, ma sbaglia la valutazione di diversi episodi”.: Irrati 6,5 (Var Orsato). “Tante protese, ma Irrati dirige bene la gara e prende le decisioni corrette. Il rigore su Belotti c’è: è ingenuo Marusic a trattenere con entrambe le braccia l’attaccante granata. Giusti i rossi a Marusic e Meité. Acerbi atterrato in area al 27’ della ripresa: non ci sono gli estremi per il calcio di rigore”.: Abisso 6 (Var Fabbri). “Dubbio fallo di mano in area di rigore di Missiroli su conclusione di Calhanoglu: le immagini non chiariscono se il tocco ci sia o meno. L’arbitro Abisso e il Var Fabbri non intervengono. Corretta l’espulsione di Suso per doppia ammonizione”.: Calvarese 6 (Var Doveri). “Il gol del vantaggio di Milik arriva dopo un doppio rimpallo sul corpo di Mertens che tocca il pallone anche col braccio: giusto convalidare la rete”.: Manganiello 6 (Var Mazzoleni).: Pasqua 5 (Var Piccinini).: Mariani 4 (Var Pairetto). “Giornata da dimenticare per l’arbitro”.