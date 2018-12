Ai microfoni di Radio Rai, Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo, ha commentato il successo nello scontro diretto contro il Frosinone: "Abbiamo dovuto aspettare l'ultima partita dell'anno per raggiungere questa vittoria, sono molto contento per i ragazzi, la squadra, i tifosi la società ed il presidente. Abbiamo iniziato a costruire mattone dopo mattone mettendo su questa casetta. Al ritrovo ci sarà l'entusiasmo giusto per continuare a costruire, oggi era una partita da far cosi. Il Frosinone era difficile da affrontare, ha delle qualità ma la partita era da vincere, in campo abbiamo messo tanti giocatori tecnici per poterla vincere".