Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo, ha parlato a DAZN dopo la vittoria dell’Olimpico contro la Lazio: “Sono contento per la squadra, il presidente e tutti i tifosi. È la prima vittoria fuori casa, oggi abbiamo affrontato la Lazio che è una grande squadra e ha fatto una grande partita. Abbiamo trovato il gol quando sono calati e va dato merito ai biancocelesti di averci fatto soffrire fino alla fine, all'ultimo sul palo di Correa siamo stati anche fortunati. Però abbiamo avuto tante occasioni, nel primo tempo e nel secondo. Voglio ringraziare i “vecchi” e dire ai giovani che sono stati bravissimi, Vignato soprattutto che deve solo acquisire più sicurezza, tecnicamente è fortissimo e lo dimostra il grande gol che ha fatto. Oggi contava giocare per noi stessi e per la nostra maglia con orgoglio, i ragazzi hanno risposto tutti presente. Peccato non aver ricevuto degli “aiuti” in passato. Noi abbiamo fatto tante partite così, ma non voglio rivangare gli episodi passati. Oggi giocavamo contro una squadra che lotta per la Champions League e un po' ci dispiace averli fermati, ma noi d'ora in poi giocheremo sempre così".