Un abbraccio, prima di salutarsi in campo. Un abbraccio tra due veterani, uno che vuole continuare a segnare, l'altro che invece ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Fabioe Sergio, capitani di, hanno scambiato due battute prima di scendere in campo. E oggi DAZN rivela quello che si sono detti.Pellissier: "Vai tranquillo che dopo tocca a te"Quagliarella: "Io scappo"Pellissier: "Lo facevo anche io"Quagliarella: "Pensi sempre che... no?"Pellissier: "L'anno dopo, l'anno dopo"Quagliarella: "E' così, che vuoi fare. Lo sai, ma nel momento non lo accetti".