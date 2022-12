. Una roba tipo la Treccani. Sono quelli riguardanti l’che indaga sui. Dentro quei volumi c’è di tutto: intercettazioni, verbali, citazioni, memorie difensive, consulenze tecniche. E forse anche altre cose che non sono ancora emerse, e che magari non attengono solo ed esclusivamente ai bilanci della società bianconera. C’è probabilmente dell’altro dentro quei 15 tomi. Sembra davvero che l’intenzione della magistratura subalpina non sia soltanto quella di vederci chiaro sull’amministrazione contabile del club, ma anche su altro.. Lo si deduce da alcuni particolari: la pervicacia della Procura di Torino nell’avviare indagini a getto continuo nei confronti dell’ormai ex presidente Juventus, e i metodi d’inchiesta utilizzati.