Il valore di questae le sue reali ambizioni di scudetto le scopriremo tra 15 giorni, nel confronto diretto con la principale candidata al titolo. Lì capiremo se i muscoli della Signora sono davvero tornati tonici oppure sono stati gonfiati con gli anabolizzanti dell’illusione. Nella notte delsapremo se la squadra diè di nuovo competitiva o è unDa ciò che accadrà il 26 novembre dipenderà anche il mercato bianconero di gennaio, perché se dovesse non perdere - o addirittura vincere - la gara con l’Inter, resterebbe pienamente in corsa e, a quel punto,, soprattutto dopo aver perso per strada ben 2. È infatti quello il reparto della rosa su cui sta già lavorando da settimane, per cercare di andare appunto a riparare le falle venutesi a creare all’improvviso, per accidenti neanche minimamente preventivabili all’inizio della stagione. Un mercato, quindi, quanto mai di riparazione e necessario per una squadra che ha perso pezzi per strada.Ci risulta che: un centrocampista sì, ma soprattutto una mezzala, capace di fare anche l’incontrista. Costruire ma anche recuperare palloni. E il nome fatto è stato quello di, in scadenza cole poco intenzionato a rinnovare. Resta l’ostacolo, che piaceri alla Juve non ne vuole fare e che anche a gennaio potrebbe sparare una bella cifra per il polacco. De Laurentiis a parte, c’è però un altro problema: Zielinski i palloni li sa lavorare, non recuperare. Non è il suo mestiere, e Giuntoli – che lo conosce bene – glielo ha fatto notare ad Allegri. Che però un mediano lì in mezzo lo vuole comunque.Da qui la recente missione britannica diper sondaresulle disponibilità a prestare, che interditori lo sono di professione, ma non saranno mai mezzale. Per questo ruolo c’è da tempo nel mirino anche il serbo, ma per avviare una trattativa con la Juve a Udine devono prima portare la squadra in una posizione di classifica più tranquilla, altrimenti se ne parla soloBlindare a gennaio anche solo la mediana col danese degli Spurs o il fisicatissimo inglese dei Citizens (o tutti e 2) non sarebbe comunque una brutta idea, considerando com’è messa attualmente la linea di centrocampo bianconera. Priva di fantasia, è vero, ma anche a corto di muscoli perché piena di pesi welter o medi. Qualche chilo in più non stonerebbe.Servirebbe come il pane pure undai piedi buoni, capace di inventare qualcosa negli ultimi 30 metri, dove la creatività è assai carente, ma a gennaio non sarà così facile reperirlo alle condizioni – conti alla mano - desiderate alla Continassa.e che la forza sia con Madama fino alla fine. A patto che il giorno 26 non si stecchi e si debba tornare di nuovo a parlare solo di posto Champions, e fare altri ragionamenti pure sul mercato.