Sta accadendo di tutto e di più, dentro e fuori dal campo., da qualsiasi prospettiva lo si analizzi, sportivo o amministrativo.Non so come finirà la vicenda delle plusvalenze fittizie, in molti sono convinti si assisterà ad una replica die, quindi, in un nulla di fatto, perché non esiste un tabellario standard coi valori dei singoli calciatori ed ogni club – chi vende, così come chi compra o scambia (gli accordi si fanno sempre in due) – stabilisce i prezzi.e questo potrebbe complicare le cose. Soprattutto, c’è di mezzo la Juve. Calciopoli ci ha insegnato come il trattamento giudiziario nei confronti di Madama non sia spesso paritario con quello ricevuto da altre società.Tutto questo coincide con risultati sportivi disastrosi. Si pensava fosse un problema solo di manico, e si è andati così a riprendere Allegri, ma non è bastato, perchéDopo l’ennesima sconfitta interna (la terza, su 5 totali) con l’Atalanta, lo ha dovuto ammettere pure il tecnico:Solo allenandola ha potuto constatare pure lui il livello non eccelso della rosa, sulla quale in estate aveva chiesto qualche intervento, poi disatteso e fonte di attriti con la società., a furia di sconfitte appare altrettanto complicata pure la corsa, con inevitabili ripercussioni sul bilancio in caso di mancata qualificazione. Lperugina, con inevitabile danno d’immagine per il club. A distanza di un anno riecco piovergli addossocausa possibili plusvalenze gonfiate e bilanci truccati. E nonostante la “legittimità del progetto” sposato con “convinzione” dall’ultimo cda bianconero, aggiungiamoci pure la vicenda, con tutti gli spiacevoli strascichi del caso.Con un nuovo impianto dirigenziale e, di conseguenza, un nuovo presidente (o presidentessa) e un nuovo vice. Perché anche 9 scudetti di fila potrebbero non bastare a salvare quelli attuali.