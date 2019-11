, reduce da una trasferta a Mosca non brillantissima e un paio di partite in campionato un po’ sottotono. Partite nelle quali, pur non esprimendo il massimo del proprio talento, CR7 è riuscito lo stesso ad entrare nella galleria dei protagonisti: col Genoa si è procurato ed ha trasformato il rigore decisivo, col Lokomotiv i 4/quinti del primo gol appartengono a lui e Guilherme gli ha negato il raddoppio con una paratona, così come nel derby è stato uno strepitoso Sirigu a negargli la marcatura. E non scordiamoci tutte le reti annullategli finora dal Var...