, anziché dall’inizio, ovvero dalla quaterna inflitta da Madama allo Spezia nel giorno del suo 123° compleanno., e di tutti gli annessi e connessi (CR7 che entra e risolve, Dybala che esce sbuffando dopo 60 minuti di quasi nulla, il 1° gol di Morata convalidato dal Var al sesto tentativo, lo stato di salute della Juve pirlesca)e quindi – se siete interessati – vi rimando ad ascoltare quello che ho detto.e precisamente nel Club, trasmissione alla qualeper chiarire ruolo e utilizzo del VAR, insieme ad alcune recenti decisioni parecchio contestate prese dai direttori di gara.Ve lo ricordate Rizzoli arbitro quando, in una partita giocata a Udine, si prese da Totti ben 3 vaffa in sequenza e non estrasse nemmeno il cartellino giallo per ammonirlo? Ecco, l’altra sera al Club,Uno che, quando è messo alle strette, ti dà sempre ragione. Più lo incalzi, più arretra.Ed erano rigori quelli fischiati a favore del Milan prima e della Roma poi durante l’ultimo confronto a San Siro? Certo che no! E il VAR sarebbe dovuto intervenire in tutti e tre i casi? Sicuramente!. Confermato e certificato dal proprio capo. Uno sputtanamento televisivo senza pari, benché l’ammissione di colpa a nome della categoria sia sempre cosa lodevole. Di fatto,però, il designatore ha dato degli incapaci ai propri designati., ma in questo caso e solo su questo, non essendoci Paratici o nessun altro dirigente juventino che mandasse sms in diretta al conduttore e nemmeno un contraddittorio ficcante come sui precedenti episodi esaminati,Tant’è vero, in nome della famosa “uniformità di giudizio”, i direttori di gara non fischiarono rigore a Torino così come a Milano.i. Ne va della sua credibilità, perché le immagini sono chiare e lasciano poco spazio alle interpretazioni., e se non fosse opportuno introdurre una tolleranza. Per carità, la tecnologia non sbaglia mai! Perché per il designatore nell’offside non esistono i millimetri. “Quando c’è una scarpa in fuorigioco parliamo di almeno 30 centimetri! “ e infatti, a Crotone e col Verona, non c’era nemmeno la punta o il tallone dello scarpino di Morata oltre le fatidiche 2 linee. Le quali, ha specificato Rizzoli, devono essere allineate per stabilire se un calciatore è in gioco oppure no, “se sono distanziate, lo spazio tra loro è di almeno 10 centimetri”. Poi osservi l’azione del gol del pareggio di Perisic col Parma ed hai come l’impressione che fosse più “in gioco” Morata nei casi di cui sopra piuttosto che il croato. O, quantomeno, che potessero essere considerati “in gioco” entrambi. Punti di vista, oltre che criteri di misurazione diversi. Anche ad occhio.