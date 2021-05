La grande rimonta, culminata con una salvezza raggiunta con un turno di anticipo, potrebbe non bastare a Leonardo Semplici per proseguire la sua avventura al Cagliari. Il tecnico fiorentino, nonostante abbia un altro anno di contratto con il club rossoblu, è in odore di esonero.



IDEA RANIERI - Il presidente Tommaso Giulini vuole dare vita a un nuovo progetto sportivo finalizzato a portare il Cagliari nella parte sinistra della classifica. Nelle ultime ore sta prendendo quota la pista che porta a Claudio Ranieri. Il tecnico romano ha appena ufficializzato l'addio alla Sampdoria, ha diverse proposte dall'estero ma potrebbe essere tentato dalla possibilità di rilanciare un altro club storico come il Cagliari.