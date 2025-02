Getty Images

Ternananews: Abate sarebbe stato esonerato per aver escluso il figlio del presidente

Federico Targetti

un' ora fa

Ha del clamoroso quanto viene riportato da Terni in merito all'esonero del tecnico ex Primavera del Milan Ignazio Abate, che secondo quanto riporta Ternananews sarebbe stato cacciato per via di un rifiuto particolare.



Le Fere sono seconde in classifica nel loro girone a tre punti dall'Entella dopo 25 giornate, quindi la motivazione non può essere tecnica o legata ai risultati. Ebbene, secondo la fonte, Abate avrebbe pagato il suo rifiuto di inserire un giocatore specifico in lista.



Di chi si tratta? Del figlio del presidente D'Alessandro, Mattya. Ad Abate è subentrato Liverani, ma il motivo del suo esonero sarebbe davvero ingiustificabile. Come si legge: "Il problema di Mattya era già stato affrontato, non senza momenti di tensione, all’arrivo del presidente D’Alessandro. Ma di comune accordo con tutti sarebbe stato risolto dal mercato: era giusto che Mattya andasse a fare esperienza altrove, che trovasse la propria strada e la propria indipendenza. Così non è stato e alla fine chi paga è l’allenatore"