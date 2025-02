Milan, l'acquisto di Joao Felix è possibile: le cifre a bilancio del Chelsea e due possibili strategie

L'exploit diall'esordio con la nuova maglia delcon la rete in pallonetto del 3-1 che ha lanciato i rossoneri in semifinale di Coppa Italia ai danni della Roma, ha fatto sognare i tifosi al punto da auspicarsi, già ora, che il fantasista portoghese possa essere acquistato a titolo definitivo a fine stagione. Ma è davvero possibile? Le chance ci sono, ma le strategie possibili sono due.Joao Felix è arrivato ufficialmente in. Il Milan pagherà gran parte dell'ingaggio del giocatore, maChelsea parteciperà con una percentuale. Data la ristrettezza dei tempi tecnici per chiudere l'affare, in questa finestra invernale

L a prima porta all'acquisto a titolo definitivo del suo cartellino per una cifra vicina a quei 41,6 milioni, magari utilizzando una contropartita tecnica che possa pareggiare o compensare l'esborso (il ritorno di Tomori a Londra non è da escludere, così come il gradimento per Rafael Leao ).

La seconda potrebbe portare al rinnovo del prestito per un'altra stagione, questa volta prefissando un obbligo di riscatto che sia superiore a 31,2 milioni di euro, ovvero la cifra minima del Chelsea per non fare minusvalenza al 30 giugno 2026.

E la conferma che Milan e Chelsea a fine stagione si troveranno attorno ad un tavolo l'ha data il direttore sportivo Geoffrey Moncada che, nel prepartita della sfida contro la Roma ha confermato che un contatto ci sarà:Joao Felix è stato ufficialmente acquistato dal Chelsea il 21 agosto 2024 all'interno dell'operazione che ha portato Gallagher all'Atletico Madrid.I Blues hfacendogli firmare un contratto da 6 anni in scadenza 30 giugno 2030 da 8,14 milioni di euro annui. Considerando il regolamento Uefa che impone una quota ammortamento da calcolare comunque su 5 anni, al 30 giugno 2025Secondo Moncada il Milan ha nelle proprie mani il futuro di Joao Felix, maUna soluzione, fra club amici, è quindi fortemente possibile.Le cifre percepite a Londra lo porterebbero oltre il massimo salariale previsto oggi a Milano e, di conseguenza, si dovrà inevitabilmente trattare. Sarà Joao Felix, con le sue prestazioni, a decidere la parte più grossa del suo futuro.