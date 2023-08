E chi mai se le sarebbe aspettate due quote così alte? Io certamente no, Ve lo dico sinceramente. Nella prima, il Community Shield che inaugura finalmente la stagione anglosassone, si ritrovano quelle che sono state le migliori dell'ultimo scontro, con l'Arsenal di Arteta a scappare ritto sui pedali prendendo vantaggio fino a quando Monsieur Guardiola ha deciso che era finito il momento delle patatine e delle bibite per i bambini. E così ha tolto loro i giocarelli di mano. Il City è migliore sotto ogni punto di vista, ha tutto per portarsi a casa anche questo trofeo, le ultime otto contro lo stesso rivale le ha vinte oppure le ha stravinte. E l'1/1 primo tempo/finale a quella quota, con qualsiasi risultato si vada all'intervallo oggi a Wembley, non ce la faccio a leggerlo.



Alla stessa ora - le 17 - ma da tutt'altra parte, siamo in Germania, ecco la più interessante amichevole della domenica. Il muro giallonero di Dortmund, l'Iduna Park, aspetta i suoi eroi per tributare il boato di sempre. Visto che l'avversario sarà l'Ajax e non uno qualunque. I tedeschi le hanno vinte tutte, le amichevoli disputate, tranne l'ultima, finita uno a uno con il Chelsea a Chicago; gli olandesi sono andati un po' cosi', addirittura strabattuti da Anderlecht e Augsburg. Anche qui poche ciance, la quota ci fa impennare fino al traguardo. E' un ambo limpido, ci si prova come fossimo Obelix davanti al cinghiale appena servito a tavola. Con gli amici Galli, Asterix compreso, seduti intorno.



LA NOSTRA SCOMMESSA



Manchester City-Arsenal primo tempo/finale 1/1 (quota 2,70)

Borussia Dortmund-Ajax primo tempo/finale 1/1 (2,50)



Ambo da 6,75 volte la posta