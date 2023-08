Un rigurgito di campanilismo applicato al calcio e(che ieri si è assicurata il giocatore) ha inopinatamente mandato, celebre ancorché attempato (34 anni compiuti lo scorso 10 novembre) goleador,E così Coda ha preso la via di Cremona.Tutti benefits che evidentemente la Sampdoria non poteva o non voleva garantire all’attaccante.: va in riva al Po a spendere gli ultimi spiccioli di carriera. Domani Coda svolgerà le visite mediche.La Sampdoria virerà su altri profili. Il centravanti vero, da area di rigore, a Pirlo serve come il pane.potrebbe fare al caso suo e se in Brianza arrivasse il milanista Colombo l’affare potrebbe decollare.che ha appena risolto il contratto con i turchi l Basakseir. Contatti in corso con l’agente del calciatore, il fratello Carlo.Eppurefirme apposte e moduli scambiati fra i due club. Almeno così pareva. Poi il colpo di scena. Affare saltato e caso riaperto. Le versioni ufficiali latitano. Nessuno ha voglia di scavare nel fossato della verità. Che nasconde insidie. E svela imbarazz, per di più con un attaccante che ha fatto del gol la propria specialità in cadetteria. Social e siti dei tifosi rossoblù straboccavano di messaggi indignati e di avvisi alla società rossoblù di non cadere in tentazione., era illeit motivdella protesta della base. Che come è noto ha grande forza contrattuale nei confronti della società° “Il Genoa siamo noi” è il motto della gradinata Nord e zone limitrofe. Mettiamola così: la Cremonese ha abilmente approfittato di un momento di esitazione da parte del club rossoblù.Provincialismo spinto e fossimo in Radrizzani ne prenderemmo buona nota:. Genova è carne e sangue, metaforicamente parlando, il calcio è l’epitome delle feroci lotte intestine tra nobili famiglie che nei secoli passati (con Doria e Fieschi fu il climax) che misero piombo nelle ali della antica Repubblica.Nella mattinata di giovedì il timone del Genoa ha dunque virato di bordo di 180 gradi. E Coda si è allontanato dai lidi blucerchiati. Alla Cremonese Coda aveva già militato per tre stagioni in gioventù, segnando 24 reti in 86 presenze ma nel campionato Dilettanti. Tutta un’altra storia con le maglie di Salernitana, Lecce, Benevento e Genoa. 10 gol in 31 presenze l’anno scorso col Grifone. Brevissime e non indimenticabili le parentesi di serie A, con Bologna e Parma.. Ma per una sola stagione soltanto. E senza obblighi di riscatto. Il contratto di Coda al Genoa scadeva nel giugno 2025. Il giocatore sembrava convinto ad accettare.. E la Cremonese ne ha approfittato con un’offerta vincente.Cosa ha fatto maturare il dietrofront? Silenzio eloquente dal procuratore del giocatore. Francesco Caliandro: “Preferisco fare e poi dire”. Bocche cucite anche alla Sampdoria. “Non si fanno commenti sul mercato il giorno della partita”, è il mantra di corte Lambruschini. Il Genoa ha chiuso l’affare-Coda con la Cremonese è ha ancor meno voglia di commentare. Si è liberato di un ingaggio pesante (circa 3 milioni in due stagionI) e festeggia.