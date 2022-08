A cosa serve il codice bonus bet365?

Dove si trova il codice bonus bet365?

Altri tipi di codici presenti nei siti scommesse (comparazione)

Bonus bet365 Scommesse e confronto offerte

Bonus di benvenuto Promozion in sintesi* Codice Promo / Bonus bet365 scommesse Bonus fino a €100 sul versamento per i nuovi clienti di bet365 non necessario Snai scommesse Bonus fino a 305€ collegato a offerta 888 scommesse Bonus fino a 150€ collegato a offerta esclusiva William Hill scommesse Bonus fino a 115€ collegato a offerta

bet365 : Solo per i nuovi clienti. Bonus del 100% fino a €100. Versamento minimo di €5. Si applicano restrizioni di quota (1.50), scommessa e metodo di pagamento. Prima di poter effettuare un prelievo, occorre effettuare giocate per un importo pari a 3 volte il valore del versamento qualificante. Vedi T&C e limiti di tempo (7 giorni per attivare il bonus e 30 giorni per completarlo). T&Cs completi

: Solo per i nuovi clienti. Bonus del 100% fino a €100. Versamento minimo di €5. Si applicano restrizioni di quota (1.50), scommessa e metodo di pagamento. Prima di poter effettuare un prelievo, occorre effettuare giocate per un importo pari a 3 volte il valore del versamento qualificante. Vedi T&C e limiti di tempo (7 giorni per attivare il bonus e 30 giorni per completarlo). SNAI : I €5 Free sono erogati entro 5 giorni dalla validazione dell'account. La promo Gold prevede il 100% per primi depositi fino €100, e 50% per versamenti oltre €100. Erogato solo a nuovi clienti che giocano l'intero importo della prima ricarica su multiple con quota minima per evento 1.25. Occorre rigiocare la somma ottenuta 8 volte entro 90 giorni dall'accredito su giocate con quota finale minima 1.50. T&Cs completi

: I €5 Free sono erogati entro 5 giorni dalla validazione dell'account. La promo Gold prevede il 100% per primi depositi fino €100, e 50% per versamenti oltre €100. Erogato solo a nuovi clienti che giocano l'intero importo della prima ricarica su multiple con quota minima per evento 1.25. Occorre rigiocare la somma ottenuta 8 volte entro 90 giorni dall'accredito su giocate con quota finale minima 1.50. 888sport : Ricarica minima 10€ con codice promozionale associato · Il Bonus viene sbloccato e accreditato sul conto di gioco al raggiungimento di un importo di scommesse refertate pari all’importo del bonus stesso (quota minima 2.0) · Il giocatore ha 30 giorni per sbloccare il Bonus · Una volta sbloccato il Bonus ha una validità di 60 giorni e “Requisito di puntata pari a 6” con quota 2.0 o superiore · L’offerta non può essere combinata con altre promozioni · Si applicano restrizioni sui prelievi. T&Cs completi

: Ricarica minima 10€ con codice promozionale associato · Il Bonus viene sbloccato e accreditato sul conto di gioco al raggiungimento di un importo di scommesse refertate pari all’importo del bonus stesso (quota minima 2.0) · Il giocatore ha 30 giorni per sbloccare il Bonus · Una volta sbloccato il Bonus ha una validità di 60 giorni e “Requisito di puntata pari a 6” con quota 2.0 o superiore · L’offerta non può essere combinata con altre promozioni · Si applicano restrizioni sui prelievi. William Hill: Iniziativa valida solo per clienti che si registrano con codice promozionale William Hill. Sono previsti il 100% della prima giocata fino €10 (quota min. 2.00) e €5 alla verifica del conto entro 96 ore dall'iscrizione. Il cashback è un rimborso su perdite nette settimanali fino €25 a settimana per 4 settimane (quota min. 2.00). Non partecipano i clienti che depositano con uno dei seguenti metodi: REVOLUT, Bonifico Bancario, PAYPAL, Moneybookers/Skrill, Paysafecard, Entropay o Neteller. Per poter prelevare le vincite è necessario rigiocare il bonus almeno una volta entro 7 giorni dall'accredito. T&Cs completi



Come funziona la registrazione con codice bonus bet365

Il primo passo è collegarsi al portale ufficiale del bookmaker visitando bet365.it (operazione che può avvenire sia da desktop che mobile) Sul sito è presente un pulsante rivolto alla registrazione, una volta cliccato, si aprirà il modulo per l’apertura del conto In un’unica pagina dovrete inserire i dati obbligatori come: nazione residenza, titolo, nome e cognome, data di nascita, provincia, città, codice fiscale, il tipo e numero di documento di identità, la scadenza e luogo di rilascio, recapito email e telefonico, indirizzo postale, dati di accesso (utente e password), limiti di versamento Nei campi opzionali troverete la voce “codice bonus bet365” che può essere lasciata in bianco In ultima istanza vanno accettati: il contratto, informativa privacy e termini e condizioni.

In cosa consiste il bonus benvenuto per le scommesse?

limitazioni di metodi di deposito

deposito minimo

quote minime necessarie allo sblocco

limitazioni di tempo

scommesse escluse ai fini del rigioco

wagering

Il palinsesto e la sezione Sport di bet365

Come effettuare una scommessa

Selezionare lo sport dall’elenco a sinistra della schermata

dall’elenco a sinistra della schermata Scegliere i campionati o leghe e partite sulle quali scommettere

Aiutarsi nella scelta del pronostico consultando le statistiche

Selezionare la quota e mercati di scommessa tra quelli disponibili

e mercati di scommessa tra quelli disponibili Dalla schedina virtuale che comparirà al centro in fondo allo schermo scegliere la puntata da inserire optando per una multipla o un sistema

optando per una multipla o un sistema Infine confermare la giocata cliccando sul pulsante “Scommetti”.

Depositi e prelievi: come funziona?

Bet365 app per il mobile: valutazioni e caratteristiche

notifiche personalizzate per rimanere aggiornati sui vostri eventi preferiti o sulle giocate effettuate

per rimanere aggiornati sui vostri eventi preferiti o sulle giocate effettuate Touch ID o Face ID per un accesso protetto e sicuro

o per un accesso protetto e sicuro Incontro Live e Diretta TV* disponibili anche da mobile

Bet365 Diretta TV: lo streaming degli eventi live

Giochi e Casinò sul sito bet365

Poker, tornei e Tavoli di gioco presenti

Domande frequenti

Posso registrarmi anche senza codice bonus?

Come faccio a controllare se ho ricevuto il bonus?

Perché non vedo il bonus scommesse sul mio conto?

Quali documenti sono necessari per l’iscrizione?

Il codice bonus bet365 è un codice (spesso contenenti lettere o numeri) che viene fornito dal sito di scommesse ai suoi partner o nuovi clienti. Il codice serve,oppure a completare un dato processo (come può essere quello di verifica del conto o registrazione). Nel caso di bet365, al momento non esiste un codice bonus attivo e pertanto. Ciò non preclude né la registrazione, né la possibilità di partecipare ad iniziative rivolte ai nuovi utenti.Il campo opzionale, definito dall’operatoreche trovate online sul sito ufficiale bet365.it. Accedendo al form infatti, troverete delle informazioni da completare. Alcune di esse sono obbligatorie ai fini dell’apertura conto, tra queste: Nome, Cognome, Data di nascita e così via. Altre, come appuntoche può aprire un conto anche senza aver compilato il codice.Bet365 non è l’unico operatore che offre la possibilità di inserire facoltativamente un codice bonus in fase di apertura conto. Altripropongono questa opzione, che spesso prende un nome diverso a seconda dell’operatore. Ecco di seguito alcuniUna volta spiegato cos’è e a cosa serve il codice bonus bet365, cercheremo di capire quali sono i bonus di benvenuto offerti dall’operatore per la sezione scommesse e in cosa si differenziano rispetto ad altri siti di gioco online.Nella tabella che segue abbiamo riportato alcuni esempi di welcome bonus attualmente attivi. A ciascuna offerta si applicano termini e condizioni completi, consultabili su ciascun portale ufficiale. Gli operatori riportati sono a puro scopo informativo.*Alcuni termini e condizioni sono riportati in basso, maggiori info cliccando su “T&C completi”:Come anticipato ad inizio guida, per registrarsi e aprire un conto su bet365, sono necessari alcuni step che di solito richiedono pochi minuti. Con rispetto alle normative in tema di gioco, l’iscrizione ad un sito di betting è permessa ai soli utenti maggiorenni residenti in Italia. Non è permesso aprire più di un account con lo stesso operatore. Ecco quindi i passaggi per potersi iscrivere su bet365.it:Puoi accedere al formulario attraverso questo link Trattandosi di un campo facoltativo, l’utilizzo del codice bonus bet365 non è obbligatorio ai fini dell’apertura conto, né risulta al momento che sia collegato ad un’offerta di benvenuto.In linea generale, il bonus di benvenuto sulle scommesse è. Viene definito di “benvenuto” perché è indirizzato esclusivamente ai nuovi clienti. Il welcome bonusquali ad esempio: bonus multipla, bonus quote maggiorate etc. dal momento che è valido solo 1 volta e di solito non è cumulabile con altre offerte., da percentuali sul primo deposito (o primi depositi), a rimborso perdite nette, senza deposito, scommesse gratuite in seguito a validazione conto, e così via. I più comuni, comunque, sono quelli sul primo deposito che offrono una percentuale dell’importo depositato in forma di bonus. Per ottenerliriportate dal bookmaker, spesso questi contengono:Nel caso di bet365,del concessionario di gioco, che per comodità riportiamo di seguito:Non è difficile intuire come mai bet365 sia tra i siti di scommesse più apprezzati dagli scommettitori e appassionati di sport.e comprende le League e i campionati nazionali di moltissimi Paesi nonché competizioni mondiali e internazionali.Calcio e Serie A non potevano mancare, così come gli sport più seguiti in Italia quali: Formula 1, Moto GP, Tennis, Basket e Ciclismo.includendo Ippica a Trotto e Galoppo e tiene il passo di altri grandi siti specializzati in corse cavalli qualiPer chi non ama molto le scommesse classiche, sul sito troveràcon vari campionati e circuiti per: Calcio, Levrieri, Galoppo, Automobilismo, Motociclismo, Trotto, Tennis, Ciclismo. In tema di giocate extra sportive, particolare attenzione la diamo alla presenza di scommesse sugli(tendenza degli ultimi anni) e quelle su(anche elezioni presidenziali statunitensi)Dopo aver dato un’occhiata al palinsesto sportivo e alle quote proposte, non resta che vederesul sito di bet365 Italia. Il procedimento è piuttosto semplice e non ha nulla di diverso da quello di tutti gli altri bookmaker disponibili sul mercato italiano. Vediamolo nello specifico.o, occorre:Come visto, dunque, effettuare scommesse sportive sul sito dell’operatore è estremamente facile ed intuitivo. Naturalmente per scommettere occorre ricaricare il conto di gioco, azione che permette non solo di iniziare a puntare sullo sport, ma anche di accedere ad eventuali offerte in corso.I metodi menzionati in questo paragrafo sono a solo scopo informativo e non rappresentano l’elenco completo che è disponibile sul sito ufficiale di bet365. Tutte le informazioni sono soggette ad aggiornamenti da parte del bookmaker.Un passo naturale da compiere una volta iscritti su una piattaforma di gioco è il versamento di una somma per iniziare a scommettere. Frequentemente bookmaker come, mettono a disposizione un’offerta di benvenuto dedicata ai nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta applicata sulla prima ricarica. Come fare per depositare? Alla destra dello schermo troverete la voce “”, cliccandoci su si aprirà la pagina dedicata alla ricarica.Avete la possibilità di depositare con i principali metodi di pagamento quali, portafogli elettronici comema anche metodi tradizionali come il. Naturalmente le tempistiche di accredito dipendono dal canale utilizzato.Stesso discorso si applica ai prelievida 24 ore per gli ewallet fino a 5 giorni lavorativi per le carte o i bonifici.A questo proposito è fondamentale sottolineare un aspetto di rilevante importanza. È possibile prelevare le somme vinte solo dopo aver proceduto allatramite l’invio di una copia del vostro documento di identità. Si tratta di un’operazione prevista per ogni sito scommesse online.Tutto il palinsesto sportivo e le quote dell’operatore britannico è disponibile anche da mobile che sia semplicemente visitando il sito daldel vostro dispositivo, o scaricando laL’esperienza di betting non subisce grandi variazioni, anzi, si adatta ad una navigazione più pratica e contenuta. Gli utenti hanno la possibilità diinserendo le squadre in una lista di preferite o creando un portafoglio di cavalli per accedere più velocemente alla scommessa da piazzare.Effettuare il download dell’app bet365 è facilissimo: basta visitare l’App Store per i dispositivi iOS, mentre occorrerà scaricare il filedal sito ufficiale per gli utenti Android. Una volta registrati, o effettuato l’accesso con le credenziali di gioco, troverete numerosi strumenti che rendonoTra le funzioni più interessanti indubbiamente vi sono:Inoltre segnaliamo la possibilità di utilizzare i codici, qualora attivi, anche dall’applicazione bet365 al momento dell’iscrizione. Tutte le offerte, infatti, sono fruibili da mobile tanto quanto da desktop.*Diretta TV disponibile solo per clienti registrati con saldo positivo o una scommessa effettuata e geo-localizzati in Italia. Si applicano condizioni consultabili sul sito bet365.itUno degli aspetti più caratteristici di bet365 che hanno contribuito a renderlo un operatore di punta insieme ad altri presenti nel mercato italiano è la possibilità di seguire numerosi eventi in streaming attraverso laAttiva per sport quali calcio, tennis, basket ma anche per le corse ippiche,con un supporto in più.La Diretta TV bet365 è disponibile solo su eventi selezionati ed esclusivamente se siete in possesso di un account registrato ed avete effettuato almeno una giocata nelle ultime 24 ore, o in alternativa se avete fondi sul conto. Altro aspetto importante è essere geo-localizzati in Italia.Come capire se un evento sarà trasmesso in diretta streaming?sul match o andare nella sezione Diretta TV all’interno della scheda Live.Le giocate sportive sono indubbiamente al centro dell’offerta di ogni operatore disponibile in Italia. Tuttavia per accontentare un pubblico di giocatori più vasto ed eterogeneo è fondamentale per un concessionario offrire una piattaforma che garantisca ogni tipo di divertimento, dal betting fino al casino, poker, bingo e così via.Ecco dunque che sulla piattaforma troverete il bet365 Casino con numerose slot machine online comeed altre meno blasonate. Un’alta definizione grafica è garantita da nomi di provider quali Netent o Playtech tuttavia il caricamento potrebbe risultare un po’ lento per dispositivi più datati.. Anche Live. D’altra parte, come potranno constatare i più esperti ed appassionati di casinò, l’offerta potrebbe essere migliorabile sia in termini di quantità che praticità, sistemando la piattaforma in modo più intuitivo per l’utente. Aspetto che potrebbe essere curato in futuro, d’altronde parliamo di un operatore nato principalmente come bookmaker.Effettuare una puntata al casinò è semplice, basta seguire le indicazioni disponibili in ciascuna scheda del gioco. Inoltre. Per le puntate in denaro reale, ovviamente, sarà necessario effettuare un deposito.Particolarmente efficiente si presenta la sezionedove i giocatori hanno la possibilità di scaricare ildisponibile attraverso il download del programma dedicato, o semplicementeLa schermata è pragmatica ma divertente, di facile interazione anche per i meno esperti.Certo è che l’esperienza del poker online in questo caso non arriva ai livelli dei big del mercato comema indubbiamente permette ai clienti di passare dallo sport ai tavoli verdi per un’attività più entusiasmante e diversificata.Nella sezione poker bet365 è possibile scegliere tra pochi tornei qualiin modalità Hold’em o Omaha. Dunque appare evidente come l’offerta in questo caso sia migliorabile. Ad ogni modo l’esperienza del giocatore è resa interessante dalla presenza delle missioni che possono essere settimanali o relative ad un campionato e soprattutto dalla presenza di iniziative bet365 per i nuovi utenti. Sebbene al momento non sia attivo alcun codice bonus bet365 per il poker, potrebbe rendersi necessario l’utilizzo di eventuali codici a seconda della promo in corso.Certamente. L’utilizzo del codice è facoltativo e a discrezione dell’utente. Può rendersi necessario solo qualora sia attiva un’offerta di benvenuto o iniziativa promozionale che richieda la digitazione in fase di iscrizione, ma non è vincolante per la creazione di un conto sul sito dell’operatore.È possibile controllare lo stato del proprio bonus accedendo all’area personale online e digitare sulla voce “Offerte” in fondo dal menu a destra dello schermo. Qui potrete constatare lo stato di attivazione o meno dell’offerta e richiederne eventualmente l’adesione cliccando su “Versamento”.Assicuratevi di aver eseguito tutti i passaggi richiesti dall’operatore per l’adesione all’offerta in corso quali possono essere l’effettuazione di un versamento qualificante, la validazione del conto o il soddisfacimento dei requisiti di puntata richiesti.Per completare la registrazione occorre procedere con la validazione del conto di gioco entro 30 giorni dalla stessa inviando una copia del documento di identità, patente o passaporto all’indirizzo email.