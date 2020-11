Fulvio Collovati, ex difensore della Nazionale, parla a Contro calcio social club del momento in casa Inter e delle favorite per lo scudetto: "L’Inter rimane insieme al Napoli una delle favorite per la rosa che ha. La squadra si sta adattando ad un gioco più offensivo. I gol li fa ma dietro manca la compattezza difensiva. Se la ritrova…“.