Agustin Alvarez, nuovo attaccante del Sassuolo in arrivo dal Penarol, sarà in Italia giovedì. Per il classe 2001 uruguaiano sono previsti quattro anni di contratto. Per i neroverdi si tratta di un acquisto da 11 milioni più 1 di bonus.



Alvarez arriva in Serie A dopo aver segnato 33 reti in 70 partite con la maglia gallonera del Penarol, e un gol in quattro match con nazionale uruguaiana.