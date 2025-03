Come giocherebbe la Juventus con Igor Tudor: modulo, ballottaggi, chi sale e chi scende

GETTYIMAGES

ha compiuto uno scatto su Roberto Mancini, diventando. Il tecnico croato, con un passato in bianconero sia da giocatore sia da allenatore, nello specifico vice di Andrea Pirlo nella stagione 2020/21, accetterebbe di firmare fino a fine stagione per poi discutere la possibilità di un nuovo accordo. Ma come farebbe giocare la squadra che fino ad oggi è stata di Motta?- Sappiamo che Tudor apprezza molto il modulo, proposto nelle sue ultime due esperienze italiane, al Verona e alla Lazio. I suoi tridenti sono estremamente prolifici: si ricorda molto facilmente quello composto da Caprari, Simeone e Barak in gialloblù. Alla Juventus, come alla Lazio l'anno scorso, servirebbe riposizionare alcuni elementi muovendo dal 4-2-3-1 di Motta.

I tre difensori davanti apotrebbero esseree Renato, con Kelly come prima alternativa. Sugli esterni c'è l'imbarazzo della scelta, mahanno le caratteristiche giuste per partire davanti a Mbangula e Conceiçao, un po' sacrificati se non possono partire larghi da ali. Meglio, per il belga e per il portoghese, candidarsi per i due ruoli dietro la punta, ma c'è concorrenza:, McKennie, Nico Gonzalez. Di punta solito ballottaggio/Vlahovic, mentre nel cuore della formazione, a centrocampo, spazio ancora acon Douglas Luiz e McKennie come alternative.