Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, parla a Un Giorno da Pecora su Radio 1: "Risultato Inter-Juve? 1-1 mi va bene. Sono contentissimo della vittoria ottenuta contro il Milan, ci voleva. Sapevo che per il lavoro fatto da Barone, Pradè e Montella si sarebbero visti i risultati. La trattativa col Milan? Negli ultimi 10 anni mi hanno contattato per acquistare molti club, ma alla fine è stata la Fiorentina e io sono fiorentino. Ribery? Ora ce lo invidiano tutti, è stato un affarone. Non credevo che un ragazzo di 36 anni avrebbe fatto così bene. Obiettivo Champions? E’ il primo anno e non so dove arriveremo, vogliamo migliorare rispetto all’anno scorso e crescere piano piano"