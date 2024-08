Getty Images

Como, chi è Kempf: un mancino esperto dalla Germania per Fabregas

un' ora fa



Il Como corre ai ripari dopo l'infortunio occorso a Varane: è praticamente fatta con l'Hertha Berlino, club di seconda divisione tedesca, per il difensore centrale Marc-Oliver Kempf, 1,86 m di altezza, sinistro di piede, tedesco nato a Lich, Germania. Kempf, all'Hertha dal gennaio 2022, ha militato anche in Stoccarda, Friburgo ed Eintracht Francoforte. Domani dovrebbe essere il giorno delle visite mediche prima della firma sul contratto, quello coi tedeschi scade nel giugno del 2026. La cifra del trasferimento non dovrebbe discostarsi molto dai 2,5 milioni richiesti.



CHI E' - Autore di 4 gol nella stagione 2023/24, dotato dunque di una buona propensione offensiva, Kempf è cresciuto nell'Eintracht e ha fatto il suo esordio in Bundesliga nel novembre del 2012 contro il Mainz. Nel suo palmares ci sono la Zweite Bundesliga col Friburgo nel 2015/16 e l'Europeo Under 21 in Polonia nel 2017.