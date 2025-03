Como-Empoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Como-Empoli in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Stanchi della sosta per le Nazionali?farà ufficialmente ripartire il nostro campionato con il calcio d'inizio previsto allo stadio Sinigaglia a partire dalle 15 che darà il via ufficialmente alla 30esima giornata della Serie A 2024/25. Non sarà una gara semplice per Cesc, riempito di elogi e corteggiatissimo per il gioco dei suoi biancoblu, ma ri-precipitato in piena corsa per non retrocedere in virtù di una vittoria che ormai manca da 3 gare. Non se la passa meglio Robertoche, nonostante l'impresa di Coppa Italia con l'eliminazione della Juventus che è valsa l'accesso alle semifinali del torneo, oggi occupa la terz'ultima piazza con un posto salvezza distante oggi 3 punti.