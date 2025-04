Como-Genoa: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

si sfidano allo Stadio Giuseppe Sinigaglia nella 34esima giornata della Serie A 2024/25.Entrambe le squadre sono a 39 punti e per entrambe la salvezza non sembra più in dubbio. I lariani di Cesc Fabregas arrivano dal bel successo sul campo del Lecce, mentre i rossoblù di Patrick Vieira (squalificato) hanno perso in casa contro la Lazio nell'ultimo turno.Tutte le informazioni su Como-Genoa:

: Como-Genoa: domenica 27 aprile 2025: 12.30: DAZN: DAZN: Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Ikoné, Nico Paz, Strefezza; Douvikas.. Fabregas.: Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Thorsby, Vitinha; Pinamonti.. Vieira.- Pochi dubbi nel Como, visto anche l'infortunio di Diao, con Douvikas e Strefezza favoriti rispettivamente su Cutrone e Fadera. Qualche ballottaggio per il Grifone: Sabelli-Bani, Thorsby-Messias e Norton Cuffy-Zanoli.

- La sfida tra Como e Genoa sarà trasmessa in esclusiva su DAZN tramite l'app disponibile per smart tv compatibili, console di gioco (PlayStation o Xbox) e dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast o TIMVISION Box.- Como-Genoa sarà disponibile anche in diretta streaming scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o in alternativa collegandosi al sito della piattaforma tramite computer o noteboook e selezionando la finestra dell'evento.