Como, in chiusura Assane Diao del Betis Siviglia: trattativa ai dettagli

Il 2025 del Como si apre col botto. Il club biancoblu è vicino all'accordo per, attaccante classe 2005 del Betis Siviglia. Nei giorni scorsi la dirigenza ha lavorato in gran segreto per portare avanti la trattativa e ora sono vicini alla chiusura dell'affare, come riporta Fabrizio Romano. Contatti continui tra i due club per raggiungere l'intesa totale di un affare che tra parte fissa e bonus ha un valore totale di oltre 11 milioni di euro.- Nella scelta del giocatore di accettare la proposta del Como è stato dche presto potrebbe avere un rinforzo in più per lottare per la salvezza: nato a settembre 2005, è nazionale spagnolo Under 21 ed è considerato uno dei talenti principali.

- Assane Diao era partito centrocampista largo a destra ma con gli anni è stato avanzato in un tridente offensivo:, da dove rientra per calciare in porta o cercare l'imbucata per i compagni. All'occorrenza può fare anche la punta centrale, andando in profondità o sfruttando il fisico e la potenza.