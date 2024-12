Como, le pagelle di CM: Gabrielloni decisivo, Nico Paz brilla

Getty Images

Il Como batte la Roma con una grande prestazione. Bravissimi Kempf e Goldaniga in difesa, brilla Nico Paz. Gabrielloni entra ed è decisivo. Di seguito– Poco preciso nelle uscite e rischia di regalare il gol a Saelemaekers ad inizio partita. Poi non si fa sorprendere da una punizione dalla distanza di Dybala.– Spinge tanto su quella fascia ma quasi mai arriva a crossare in mezzo. Anche per merito di un attento Angeliño.– Sempre attento in difesa e tiene a bada Dybala. Qualche fallo di troppo e si prende anche un giallo – un po’ in ritardo – a fine primo tempo. Prova anche a segnare con un gran tiro da fuori.

– Nel primo tempo non sbaglia nulla. Nella ripresa se la deve vedere con Dovbyk. I due fanno spesso a sportellate e il centrale del Como ha la meglio in diverse occasioni.– Attento in difesa e sbaglia poco. È bravo a non farsi sovrastare dalla velocità di Saud e da quella parte la Roma non punge.6 – La sua partita inizia con due svarioni difensivi. Poi cresce con il passare dei minuti (dal 64’6: torna dall’infortunio e gioca una buona partita)– Da esterno si ritrova mediano a causa dell’emergenza in quel ruolo. Una scelta indovinata da Fabregas. Il francese sbaglia poco in mezzo al campo e dà equilibrio (dall’80’SV)

– Lotta tanto in mezzo al campo e nel primo tempo sfiora anche il gol co una bella conclusione da fuori (dall’80’: è l’idolo dei tifosi e fa esplodere lo stadio con un bel gol all’ultimo. Poi serve l’assist a Nico Paz)– Prova subito a prendersi la scena con una giocata delle sue e colpisce la traversa su punizione. Al tramonto del primo tempo scalda i guantoni di Svilar. Nel finale trova anche il gol– Poco positivo nel primo tempo dove non riesce a sfruttare al meglio due contropiedi. Cresce nella ripresa facendo ammonire Le Fée e mettendo in difficoltà Svilar con una conclusione da fuori area.

6 – Ha voglia di fare male alla sua ex squadra e gioca con il solito spirito di sacrificio. Mai pericoloso davanti (dal 64’ Cutrone 6,5: gestisce bene diversi palloni ed è decisivo con l’assist per Gabrielloni): prepara bene la partita. Il Como difende bene e si fa vedere in avanti quando c’è la possibilità. Conquista tre punti preziosi.