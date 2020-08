Manuel Cicconi ancora al Como. Arrivato in prestito dalla Virtus Entella lo scorso gennaio, il trequartista, cresciuto nel club lombardo, resterà in prestito per un'altra stagione. Questo il comunicato ufficiale dei lariani: "Manuel Cicconi vestirà la maglia bianco blu la prossima stagione. Nato e cresciuto a Como, figlio d’arte e gioiellino del settore giovanile, ha debuttato in Serie B con i Lariani nella stagione 2015/2016 e in Serie C l’anno successivo. Trasferitosi a Como, a titolo temporaneo dalla V. Entella, il centrocampista già da ieri si sta allenando con il gruppo ad Arona".



LE PAROLE - "Sono molto contento, volevo fortemente continuare la mia esperienza qui e so che il direttore e il mister credono molto in me – ha detto Manuel in un’intervista a Como TV – conosco l’ambiente e i compagni quindi la cosa che dobbiamo assolutamente fare è giocare bene e migliorarci giorno per giorno per fare un altro salto di qualità. Sono a disposizione della squadra e non vedo l’ora di iniziare".