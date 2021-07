Il Como, dopo Marco Varnier, batte un altro colpo sul mercato: i lariani, infatti, chiudono per l'arrivo, in prestito, di Nikolas Ioannou, cresciuto nel Manchester United e di proprietà del Nottingham Forest. Terzino sinistro, nazionale cipriota, manifesta la sua gioia al sito del club lariano: "Si tratta di una nuova ed entusiasmante sfida per me, verrò a giocare in un campionato molto competitivo e in un Club serio e con tanta voglia di crescere. Questa è la motivazione principale che mi ha spinto qui, i miei obiettivi collimano con quelli del club. Sono certo che potrò migliorare come giocatore e aiutare la squadra a diventare più forte. Sono pronto e non vedo l’ora di iniziare"