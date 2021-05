Da due anni è rimasto tetraplegico a seguito di un incidente avvenuto sul set di, celebre trasmissione trash targatae condotta da Paolo. La vittima è Gabriele, oggi 56enne, che perse l’equilibrio saltando da un rullo all’altro nel corso del gioco del ‘Genodrome’ durante le riprese del 17 Aprile 2019.Il caso suscitò fin da subito molto clamore mediatico, ed oggi, a distanza di, laha chiuso le indagini nei confronti di due dirigenti di, società produttrice del rinomato programma TV in onda su. L’accusa è pesantissima: lesioni gravissime e violazione delle leggi inerenti alla sicurezza sul lavoro. Tuttavia nel registro degli indagati figurano il nome di altre due persone, ovvero un dirigente dellae uno della, società che hanno partecipato attivamente alla produzione del programma. Ora i quattro indagati rischiano di finire sotto processo, qualora entro un lasso di tempo pari a venti giorni non presentino una difesa che convinca gli inquirenti ad escluderli da ogni responsabilità sull’increscioso avvenimento.Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, al vaglio del pm Alessia, ci sarebbero i grossi rischi inerenti al gioco in questione. I concorrenti, tra cui lo sfortunato Gabriele, dovevano saltare da un rullo all’altro fino ad arrivare ad un traguardo. Al di sotto di questi rulli poi, era presente una vasca d’acqua della profondità di un metro e nove centimetri con un fondo rigido, misura ritenuta dalla Procura insufficiente a garantire la totale sicurezza dei partecipanti al gioco.A Sandro- dirigente dial momento dell’incidente - si contesta la mancanza delle necessarie misure di protezione per il signore per gli altri concorrenti. Il suo collega Massimoè invece indagato per non aver fornito alla vittima il necessario addestramento, oltre a non aver ravvisato gli eventuali rischi e danni che il gioco potesse portare.Sul registro degli indaganti compare anche il nome della dirigente di’, Giuliana, per non essersi accertata dell’idoneità del Marchetti a sostenere la prova. Infine il dirigente della società ‘Maxima’, Massimiliano Martinelli, è accusato di aver progettato una struttura non adeguata ai parametri di sicurezza.Il gioco delha infatti da sempre diviso anche i telespettatori: nonostante le cadute in acqua fossero quasi un habitué del programma nel corso degli anni, la sensazione più comune è quella che i partecipanti andassero incontro a seri rischi per il loro fisico. Alla fine un momento di svago e di normalità si è però trasformato in tragedia, mettendo a dura prova la vita di un uomo, che dall’alto della sua innocenza, voleva soltanto divertirsi e cimentarsi in una ‘sana’ competizione.