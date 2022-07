Niente da fare per il Celta Vigo, che dopo aver allontanato Santi Mina in seguito alla condanna a quattro anni di carcere per abuso sessuale, è stato costretto a riammettere in rosa il calciatore, che da ieri si allena con la squadra. Dopo aver chiesto al calciatore di evitare di presentarsi per non ledere all'immagine del club, l'ex Valencia si è comunque presentato e si è allenato a parte rispetto al gruppo.