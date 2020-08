In Europa e nel mondoo giocano un calcio di iniziativa. In pratica, il modulo cheha eletto a sua pietra filosofosale. In Italia si parla poco dei sistemi di gioco perché poco li si conosce. Anzi c’è una tendenza, sempre più diffusa, a non parlarne affatto.affermano sprezzanti che si tratta solo di numeri e che i numeri vanno bene per il gioco del lotto e non per il calcio., già più evoluti, antepongono i princìpi di gioco ai moduli, quasi che questi ultimi rappresentassero una riduzione o una semplificazione un po’ rozza della tattica., anche se nessuno marca più a uomo o si presenta con il libero in difesa,e proprio di recente su La Gazzetta dello Sport,. Queste le sue eloquenti parole a proposito della finale di Europa League vinta dal Siviglia: “L’Inter ha giocato con tre difensori preposti quasi esclusivamente alla fase difensiva, come è nella consuetudine della nostra storia. Il Siviglia aveva solo due difensori, in questo modo si trovava un uomo in più nel gioco (…). Il Siviglia ha giocato con due difensori centrali, due terzini che in realtà erano due ali, tre centrocampisti che si sono alternati cambiando spesso posizione e tre attaccanti di cui due molto mobili”.A maggior ragione se ci ricordiamo cosa facciano certi allenatori che giocano a tre quando devono recuperare uno o più gol. Difesa a quattro, con due esterni che spingono molto (“ali” per l’appunto) e il rischio di contrapporsi a sistema puro in mezzo.. Anche in questo caso si recupera un uomo e lo si mette o dietro gli attaccanti o a fare la terza punta.. Del resto una ragione deve pur esserci se un allenatore da tutti ritenuto preparato, capace e carismatico. L’esserci arrivato vicino, ormai una settimana fa, costituisce un’aggravante. Sia perché, comunque, si trattava dell’Europa League, lo coppa di scorta del continente, nella quale l’Inter aveva trovato spazio dopo la retrocessione dalla Champions League. Sia perché, come spiegato nella presentazione di quella partita, l’Inter ha una rosa più vasta e più fornita rispetto al Siviglia.Naturalmente no, ma certo se un allenatore come lui vuole lasciare una traccia nel calcio,Conte non è un vetero-italianista, ma un, altrimenti detta contropiede. Anche se è più difficile, vincere si può anche in questo modo.- che ha rinnegato la Juve scegliendo l’Inter -