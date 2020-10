Nonostante si sia complicata la corsa a Marcos Alonso, obiettivo numero dell'per completare la batteria degli esterni, nella conferenza stampa della vigilia del match contro la LazioRispondendo a una domanda su, tra gli assoluti migliori in campo nell'ultima uscita contro il Benevento, il tecnico nerazzurro ha puntualizzato: "".nel suo 3-5-2, calciatori potenzialmente impiegabili in quel ruolo - alla pari del prossimo acquisto Darmian - ma giudicati evidentemente più efficaci da terzi di difesa. Considerando che questa finestra di mercato dell'Inter è stata contraddistinta dall'arrivo di calciatori funzionali al sistema di gioco di Conte e diYoung, che può tranquillamente scalare sulla corsia occupata da Hakimi all'occorrenza, non ha un vero e proprio alter ego alle sue spalle se non l'adattato Perisic, a maggior ragione dopo il ritorno di Biraghi a Firenze e del prossimo approdo al Rennes di Dalbert, non ha portato in panchina nessuno dei due nella partita odierna contro il Crystal Palace, dando ulteriore adito ai rumors su una loro partenza entro il 5 ottobre., un aspetto che ha un po' raggelato gli entusiasmi dell'Inter. Circa 48 ore alla fine del mercato, Conte detta la linea per l'ultimo colpo.