Nel corso della conferenza stampa post pareggio contro l'Atalanta, l'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato della sosta per le nazionali.



SPERIAMO - "Gli altri bene o male li avevamo recuperati tutti, adesso c'è da sperare che non succeda nulla. L'ultima volta Sanchez è tornato infortunato dalla nazionale. Io ho fatto il commissario tecnico, c'è questa situazione, speriamo che possano tornare tutti quanti, da quando rientriamo ci aspettano dieci partite, ogni tre giorni. Non saranno partite da passeggiate nel parco"