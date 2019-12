Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 2-1 contro la Spal, che è valsa ai nerazzurri il sorpasso sulla Juve al primo posto della classifica.



ESAME DI MATURITA' - “Lavoriamo fin dal primo giorno per dare fastidio, penso che stiamo facendo un ottimo lavoro. Son passate quattordici giornate, essere tornati in vetta deve riempirci di orgoglio e soddisfazione: sappiamo il percorso fatto per avere 37 punti in classifica. Dobbiamo continuare comunque a crescere, è un peccato portarla fino alla fine come oggi: meritavamo di prenderci i tre punti. Esame di maturità? Col Parma è stata un'altra partita, non stavamo facendo bene e siamo andati sotto; nella ripresa meritavamo più del pareggio. Oggi c'era voglia, siamo stati bravi ad approfittare del passo falso della Juventus. Detto questo, guardiamo a noi stessi e continuiamo nel nostro processo di crescita”.



SUL MERCATO DI GENNAIO - "Ora non credo sia giusto parlare di mercato, mancherei di rispetto ai miei calciatori. In questo momento di grossa difficoltà, molti si sono responsabilizzati: vedo il bicchiere mezzo pieno da questo punto di vista. In alcuni reparti abbiamo grandi mancanze, ma sto avendo grandi risposte da tutti. Parlerà la società di mercato".



SU VIDAL - "Io posso parlare di Arturo perché ho avuto il piacere di allenarlo quando ancora non era il vero Vidal. Ci ho lavorato tre anni e mi ha sempre dato tutto, come tutti gli altri".



SUGLI ATTACCANTI - "Stanno lavorando tanto, Lautaro sta crescendo molto perché prima viveva forse in funzione del gol. Ma io son stato chiaro con loro: gli attaccanti top sono quelli che giocano per e con la squadra. Lukaku ha fatto un'altra grandissima partita: o segna o fa assist. Sono giovani che possono crescere ancora tanto".



SULLA JUVE - "Se mi sento forte come la Juve? Vi rispondo un'altra volta..."