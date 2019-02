Intervistato da Sky Sport, l'ex centrocampista del Cagliari, Daniele Conti, ha parlato anche del suo ex compagno di squadra Radja Nainggolan, oggi all'Inter e prossimo avversario della squadra rossoblù.



LA FRASE - "Il ricordo più bello? Una volta, pur non avendo mai giocato in A, un giorno entrò nello spogliatoio e disse: 'Io come faccio a non giocare qui?'. Gli dissi che stava sbagliando, ma mi ha fatto capire quanto credesse in sé stesso. Questo aspetto se l'è portato dietro per tutta la carriera, nonostante le difficoltà calcistiche a cui ha sempre saputo reagire".



GENEROSO - "​E' uno che nello spogliatoio scherza molto, se c'è una cena con 50 persone paga lui per tutti. E' molto generoso nella vita, è uno che ha un cuore enorme, poi tante volte casca in piccoli tranelli ma resta un ragazzo molto generoso".



IN CAMPO - "Com'è stato giocare vicino a lui? Tecnicamente un gran giocatore, recuperava 100 palloni a partita. Per un playmaker avere uno così di fianco è importante, mi ha aiutato molto. Può fare bene qualsiasi ruolo di centrocampo, fa tutto bene perché ha uno strapotere fisico devastante ed è migliorato negli inserimenti e nel tiro. Credo sia un giocatore completo".