Coppa del Re: passano ai quarti Celta Vigo, Real Sociedad e Girona

Si sono giocati sei delle otto partite valide per gli ottavi di finale di Coppa del Re: dopo Athletic Bilbao e Siviglia ieri, hanno passato il turno il Celta Vigo, vittorioso 3-1 sul Valencia (de la Torre, doppietta Douvikas, inutile il rigore di Pepelu), la Real Sociedad, che ha battuto 2-0 l'Osasuna nel derby basco (Oyarzabal, Merino), e il Girona, che ha ritrovato gol e sorrisi in casa, 3-1 al Rayo Vallecano (doppietta di Stuani, Blind e Nteka per gli ospiti). Domani si chiude il programma con il big match tra Atletico e Real Madrid e Unionistas-Barcellona.