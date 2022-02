Ancora ai box. Joaquin Correa questa sera non sarà della partita, sarà costretto a guardare anche Genoa-Inter dalla tv. L'argentino è sulla via del recupero dalla distrazione ai flessori che lo scorso 19 gennaio lo ha obbligato a lasciare il posto ad Alexis Sanchez dopo soltanto 5 minuti di gioco di Inter-Empoli, in Coppa Italia,, nell'andata delle semifinali della coppa nazionale,in programma tra sette giorni esatti.Inzaghi non vede l'ora di riabbracciarlo, il Tucu di tornare a giocare, a essere protagonista.Troppo poco per meritare l'investimento fatto un'estate fa, 31 milioni di euro con i bonus, cifra che la Lazio incasserà - come da accordi - visto che l'Inter ha conquistato "il primo punto dopo la data del 2 febbraio 2022". Correa deve fare di più, glielo chiedono il suo allenatore e i tifosi nerazzurri, che si augurano possa essere l'arma vincente nelle corsa allo scudetto.- Il futuro parlerà nerazzurro, anche in vista della prossima stagione. A differenza di Sanchez, in uscita, e Lautaro, che potrebbe partire di fronte a un'offerta irrinunciabile,Nessuno è pronto a garantire a Marotta 30 milioni di euro, l'Inter punterà ancora su di lui ma si aspetta che possa diventare una risorsa continua, non a intermittenza.