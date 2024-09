Getty Images

Cosenza, l’idea di Guarascio: “Voglio proporre una Champions League per le squadre di Serie B”

33 minuti fa



Il presidente del Cosenza, Eugenio Guarascio, ha lanciato una proposta insolita sul futuro della Serie B: “Il futuro della Serie B è nelle nostre mani ed è giunto il momento di trovare compattezza per fronteggiare la stagione più difficile, che vede le società perdere risorse fondamentali per la sostenibilità del sistema”.



"CHAMPIONS PER LA B" - “Nei momenti complicati può servire un’intuizione innovativa e sto pensando ad una ‘Champions della Serie B’. Una competizione che coinvolga le varie aree dei Paesi europei, una formula da studiare insieme e proporre, che possa permetterci di dialogare con tutti e proiettare la Serie B a livello internazionale”.