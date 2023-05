Nel mondo del calcio c'è da una vita,. Ma tra Juve, Barcellona, Roma e l'inizio del secondo corso bianconero, si è sempre occupato di altro, considerato com'era un top nel settore del revenue e non solo. Soprattutto, da una vita è conosciuto e stimato all'interno della galassia Exor, al di là delle vicende personali che hanno contribuito alla sua uscita di scena circa otto anni fa.: archiviata la rivoluzione di novembre con l'uscita di scena di Andrea Agnelli e tutto il CdA, consegnato ale chiavi del governo tecnico per uscire dalla bufera, dopo aver nominato Max Allegri punto di riferimento assoluto dell'area sportiva è poi arrivato il momento di tornare a parlare anche di calcio. Con Calvo, appunto, chiamato a guidare il settore che maggiormente era stato colpito in quei mesi, anche considerando l'inibizione che aveva colpito pure Federico Cherubini.- Fiducia totale da parte di Elkann, confermata e ribadita anche mese dopo mese, nonostante il crescere di tensioni e l'aumentare delle decisioni delicate da prendere. A cominciare dalla prima, quella che ha visto Calvo dover. Un casting attento, continuo, iniziato da febbraio-marzo in poi e passato da una selezione che lo ha visto portare quattro-cinque dirigenti alla “finale”. Scegliendo, perché è bastato poco nel ruolo direttore generale per capire quale fosse dal punto di vista suo, condiviso da Scanavino, (quindi della Juve) una delle maggiori criticità del finale di stagione:. Un ridimensionamento imposto gradualmente ma imposto obtorto collo, mal digerito (anzi, mai digerito) dallo stesso allenatore, che più o meno inaspettatamente si è ritrovato a dover essere solo la guida tecnica della squadra dopo mesi trascorsi a salvare tutto il salvabile dentro e fuori dal campo. E la scelta di Calvo, approvata da Elkann, di puntare su Giuntoli senza un reale processo decisionale condiviso da Allegri ha dato il via all'esplosione di tutte le tensioni delle ultime settimane, con una dirigenza spaccata sostanzialmente in due.- Storia di questi giorni la frenata sul fronte Giuntoli ma non il cambio di rotta:. Con una rinnovata fase di riflessione che sta vedendo indebolirsi la posizione di Allegri, ma anche la revisione delle condizioni già concordate con il ds del Napoli (che ancora non si è liberato) riguardo almeno alla sua squadra di collaboratori: fiducia confermata a tutti i dirigenti attualmente sotto contratto (Manna, Tognozzi, Scaglia, Cherubini), in assenza di posizioni vacanti allora il solo Giuseppe Pompilio potrà seguire Giuntoli mentre restano in stand-by i vari Matteo Scala e Stefano Stefanelli.