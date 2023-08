Intervistato dai canali ufficiali del suo nuovo club, Alessio Cragno, portiere del Sassuolo, ha parlato così delle esperienze passate, in particolare di quella nebulosa al Monza, all'ombra di Di Gregorio: "La prima volta che c'è stato un contatto con il Sassuolo, speravo che la cosa potesse diventare reale. È stata una cosa partita un po' più da lontano, ma è stata fatta velocemente. Ho aspettato, speravo che prima o poi si facesse. Lasciare Cagliari non è stato facile per il rapporto che si era creato con la piazza. Mia moglie è di Cagliari, i miei figli sono nati là, avevo passato 7 anni in quella città. Poi c'è stata l'esperienza di Monza che personalmente non è stata positiva perché non ho trovato spazio, anche se penso che, per questo motivo, mi abbia aiutato a crescere. Mi è comunque servita".