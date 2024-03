Cragno tra delusioni e futuro: il piano per l'estate

Marco Demicheli

Era arrivato fino alla Nazionale, Alessio Cragno. Le sue stagioni al Cagliari in Serie A lo avevano fatto finire sui taccuini di tanti top club, in Italia e non soltanto. Napoli e Fiorentina quelle maggiormente interessate, frenate però da una richiesta ritenuta eccessiva per il prezzo del suo cartellino. Poi, con la retrocessione dei sardi in B, per il portiere fiorentino c'era stata l'opportunità Monza, club ambizioso e alla sua prima esperienza nel massimo campionato. Un'avventura andata male a livello personale, vista la promozione a titolare, fin da inizio stagione, di Michele Di Gregorio e la sua esplosione prima e consacrazione poi come uno dei migliori numeri uno del campionato.



TRA SASSUOLO E FUTURO - Inevitabile, quindi, la decisione di cambiare nuovamente squadra. La scorsa estate il Sassuolo lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto dai brianzoli. Anche in Emilia, però, lo spazio per mettersi in mostra è stato poco: fin qui soltanto quattro le presenze, divise tra campionato e Coppa Italia. La permanenza di Consigli gli ha sbarrato nuovamente la strada per una maglia da titolare. A giugno, quindi, sarà il momento di una nuova scelta, questa volta assolutamente da non sbagliare. Qualche sondaggio dalla Francia nei mesi scorsi c'è stato, Cragno preferirebbe rimanere in Italia. Questa volta in una squadra dove fare il titolare e mostrare di essere, ancora, un grande numero uno.