Seconda partita sulla panchina della Cremonese e pareggio col Bologna per Davide Ballardini. Al novantesimo, intervistato da Dazn, l'ex di turno è moderatamente soddisfatto: "L'approccio è stato buono, poi i felsinei sono usciti e noi siamo stati solidi. Dobbiamo comunque uscire meglio da dietro con la palla, serve maggiore consapevolezza. Qualche errore di troppo c'è stato. La classifica non la guardiamo, oggi non meritavamo di vincere ma nemmeno di perdere".