: Mai seriamente impegnato, per tre quarti della partita è di fatto spettatore, non ha colpe particolari sul gol di Colley.: Va vicinissimo al gol al 40’ del primo tempo con un bellissimo colpo di testa su cross di Valeri, ma nell’occasione, è bravo Audero. Poi non riesce più ad inventare nulla.: Dopo il clamoroso errore di Spezia, rischia il minimo indispensabile. La sua è una partita da sufficienza risicata però.: Meno concreto rispetto ai suoi standard, ma comunque pilastro difensivo per la Cremonese. Il problema più grande della squadra non è il suo reparto.(35’ s.tsv): Alvini sceglie di fargli fare il centrale di destra, ma la Sampdoria non punge mai e lui ha vita piuttosto semplice: buono il lavoro di impostazione, si rende anche pericoloso in un paio di occasioni. Il suo problema, come quello del resto della squadra però, è in fase conclusiva.(35’s.t.sv)Non è veloce ma mostra tutte le sue qualità nella manovra grigiorossa. Prova anche un paio di inserimenti.(35’s.t.: Pendolo di metà campo nonostante non abbia un fisico da incontrista recupera diversi palloni e si fa vedere in attacco. Ma se non si centra mai la porta…: Meno preciso del solito, ma comunque sempre propositivo. Chiude, imposta, crossa. In avvio di ripresa di controbalzo colpisce anche un ottimo pallone al volo da fuori area. Un tiro incrociato, con la palla fuori di un soffio.(35’s.t.Va deciso sul dischetto, ma si fa parare un rigore tirato malissimo in avvio di partita. Prima della mezzora del primo tempo gli servono una palla deliziosa e la getta al vento. Un giocatore completamente perso alla disperata ricerca della sua identità.(19’s.tfa qualcosa in più di Dessers, ma entra quando ormai la Sampdoria ha cambiato marcia e chiuso gli spazi): dopo soli tre minuti si procura un rigore ( poi sbagliato da Dessers). Cerca di costruire gioco e occasioni. Meglio decisamente del compagno di reparto, ma comunque resta un attaccante che segna pochissimo.All.: Quando si decide a cambiare qualcosa, la Sampdoria è già in vantaggio di un gol dopo aver inserito 5 giocatori freschi da almeno un quarto d’ora. Tante sue scelte continuano ad apparire inspiegabili.