Hernan Crespo dà un consiglio a Lautaro Martinez. L'ex attaccante argentino ha dichiarato a Goal: "Mi piacerebbe che restasse all'Inter, si trova già in un grande club e sarebbe positivo andare avanti così per altri due o tre anni. E' fondamentale abituarsi a convivere con la pressione di dover giocare sempre allo stesso livello. Occorre equilibrio, serve la continuità in una stessa squadra. In questo senso credo sia meglio per lui non lasciare l’Inter. È giovane, ha già vissuto molti cambiamenti e questo è stato il suo primo anno da titolare. Si è guadagnato tutto quello che ha raggiunto, ma non ha nemmeno finito la stagione".