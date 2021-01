Dopo la sconfitta per 2-1 contro la Fiorentina, l'allenatore del Crotone Stroppa ha parlato così a DAZN: "Messias uscito per infortunio? Giocherà qualcun altro, ora non voglio pensarci. Messias è un fuoriclasse e non solo per noi, ha una qualità superiore a tutti. Speriamo di non averlo perso, vediamo in settimana con gli accertamenti, lo valutiamo nei prossimi giorni. Ci è mancato tanto Benali, con Vulic ed Eduardo abbiamo giocato più di palleggio. Messias ripeto è un fuoriclasse. Ha pagato il carattere, è un buono, introverso, timido. Non si sentiva così forte e l'ha detto anche, questa è la fotografia di come si pone il ragazzo. I numeri dicono qualcosa di straordinario, anche per la nostra classifica. Non mi sorprenderei se andasse in nazionale, è di livello assoluto".