Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, parla a DAZN dopo il ko contro il Pescara, protestando per un rigore non dato a Spolli, costata l'espulsione al tecnico: "Io non ci sto! E’ talmente plateale ciò che è successo che non ho parole. E’ una roba allucinante quella che ho visto in campo. Non solo un fallo clamoroso non fischiato ma anche una espulsione dell’allenatore senza spiegazioni e senza che io abbia protestato. Scusatemi ma stasera non riesco a parlare di calcio".